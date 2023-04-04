متحدث #الجوازات: كوادر بشرية وتقنيات حديثة لتعزيز جودة الخدمة في المنافذ

مكة المكرمة

أكد المتحدث الرسمي للجوازات، الرائد ناصر العتيبي، استمرار أعمال الجوازات طوال العام، من خلال منصاتها في منافذ المملكة الدولية المختلفة، وذلك للعمل على إنهاء إجراءات الدخول والخروج.

وقال «العتيبي» إنه خلال موسم العمرة تم دعم المنصات كافة بالكوارد البشرية والتقنيات الحديثة التي تعزز جودة الخدمة، وسرعة إنجاز دخول المسافرين حتى مغادرتهم بكل يسر وسهولة.

وعن آلية إنهاء إجراءات القادمين من ضيوف الرحمن، بَين أنه «بمجرد الوصول للمنصات الخاصة بالجوازات، يتم استقبال القادمين، وطلب وثيقة سفر المسافر، والتأكد من تاشيرة الدخول، ثم أخذ الخصائص الحيوية، وإنهاء إجراءات الدخول، وإرشادهم وتوجيههم داخل صالات الجوازات من خلال منسوبي ومنسوبات الجوازات، والذين تم منحهم العديد من الدورات في اللغات المتنوعة للتعامل مع المسافرين حسب لغاتهم».

واختتم الرائد العتيبي تصريحه قائلًا: «نرحب بالقادمين إلى المملكة العربية السعودية ونتمنى لهم طيب الاقامة، ونسأل الله القبول لجميع المعتمرين».