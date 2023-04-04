قراصنة «#السودان_المجهول» يخترقون مواقع 7 جامعات في #إسرائيل

تعرضت مواقع إلكترونية خاصة بالعديد من الجامعات الكبرى في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، إلى هجوم من جانب جماعة من القراصنة، يطلقون على أنفسهم اسم "السودان المجهول".

وقالت صحيفة "جيروزالم بوست" الإسرائيلية: إن من بين المواقع الالكترونية التي صارت غير متاحة للتصفح، تلك الخاصة بجامعة تل أبيب والجامعة العبرية في القدس وجامعة بن جوريون في النقب وجامعة حيفا ومعهد وايزمان للعلوم والجامعة المفتوحة في إسرائيل وجامعة رايشمان.

من جهتها، نشرت جماعة القراصنة بيانا على حسابها على تطبيق "تليجرام"، أوردت فيه المواقع الالكترونية التي هاجمتها، وجاء في البيان: "البنية التحتية: الجامعات - تم إسقاط قطاع التعليم في إسرائيل بسبب ما فعلوه في فلسطين".

وأضافت الجماعة أن هذا لم يكن هجومها الرئيسي، مضيفة أنه سيقع في السابع من أبريل.