ليكيب: #مبابي يحصل على 10 أضعاف راتبه في #باريس_سان_جيرمان

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، مفاجأة بشأن المبالغ التي يحصل عليها كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان مع النادي الفرنسي، حيث يُعد من أكثر اللاعبين حصولا على أموال في العالم، بعدما جدد عقده في وقت سابق مع سان جيرمان

وقالت الصحيفة الفرنسية إن كيليان مبابي يحصل على مكافأة ولاء بعد نهاية كل موسم مع باريس سان جيرمان وقدرها 60 مليون يورو، بجانب راتبه الذي يتخطى الـ 70 مليون يورو، وبالتالي فإن اللاعب يحصل على 10 أضعاف راتبه تقريبا مع سان جيرمان.

وأشارت الصحيفة إلى أن مكافأة الولاء السنوية كانت جزءا في عقد اللاعب الجديد مع باريس سان جيرمان بعدما جدد عقده حتى عام 2025، رافضا الانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني في الصيف الماضي.

مبابي خاض 34 مباراة، مع باريس سان جيرمان هذا الموسم بمختلف المسابقات سجل 31 هدفا وصنع 8 أهداف وفي الدوري الفرنسي سجل 19 هدفا وصنع 4 في 25 لقاء وفي دوري أبطال أوروبا سجل 7 أهداف وصنع 3 في 8 مباريات.