كيف تُغير صورة #جواز_السفر عند تجديده؟… #الجوازات تجيب

كشفت المديرية العامة للجوازات عن طريقة تغيير الصورة الشخصية بجواز السفر عند تجديده.

وسأل حساب يدعى «نورا»: «لو سمحت أنا بجدد جوازي بس أبي أغير صورتي بالجواز... كيف؟؟».

وأجابت «الجوازات» عبر حسابها الرسمي في «تويتر»: «عند إصدار أو تجديد جواز سفرك يتم اعتماد الصورة الموثقة في الحاسب الآلي، وحال الرغبة في تغيير الصورة، يرجى مراجعة إدارة الأحوال المدنية لتغيير الصورة في سجلك المدني، لنتمكن من خدمتك».

كما أجاب حساب «أبشر» على نفس السؤال: «عند إصدار أو تجديد جواز السفر من خلال هويتك الرقمية بمنصة (أبشر)، يتم إستخدام الصورة المسجلة بهويتك الوطنية».