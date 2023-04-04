«أشكرك يا الله».. #كوكسال_بابا يؤدي العمرة (فيديو)

نشر البلوغر التركي «كوكسال بابا» مقطع فيديو لأدائه مناسك العمرة خلال شهر رمضان.

وسبق أن نشر البلوغر الشهير صورة له، وهو بملابس الإحرام في الكعبة المشرفة، وعلق على الصورة بقوله: «لا أستطيع أن أشكرك بما يكفي ياالله».

ووصل «كوكسال بابا» إلى المملكة العربية السعودية قبل أيام، للمشاركة في إحدى الحفلات، وظهر في مقطع فيديو فور وصوله، وقد تجمع حوله العشرات وهم يمازحونه، بينما هو يضرب أحدهم على يده كعادته.