إتلاف نصف طن أسماك ومجمدات ومواد غذائية غير صالحة في #جدة

نفذت أمانة محافظة جدة حملة مشتركة على الباعة المخالفين للبسطات الرمضانية في نطاق بلدية «أم السلم»، خلال اليومين الماضيين، ما أسفر عن إزالة 51 بسطة عشوائية تعرض مواد غذائية متنوعة بصورة فوضوية وعشوائية، وذلك ضمن حملة الرقابة الميدانية لتحسين وزيادة الامتثال للاشتراطات الصحية.

وذكر رئيس بلدية «أم السلم» الفرعية، المهندس إبراهيم محمد الفقيه، أنّ فرق الرقابة الميدانية بمشاركة الجهات ذات العلاقة، نفذت حملة موسعة في حي «المنارات» لرصد المخالفات البلدية والبيع الجائل «البسطات الرمضانية». وهناك جرى رصد عمالة مخالفة تمارس البيع العشوائي، وتعرض الأسماك والدواجن والخضروات المخالفة للاشتراطات الصحية.

وأضاف أن الحملة أسفرت عن مصادرة 15 طناً من الخضار والفواكه، تم تسليمها للجمعيات الخيرية بعد التأكد من سلامتها, بالإضافة إلى إتلاف 500 كيلو من الأسماك ومجمدات ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأشار إلى اتخاذ الإجراءات النظامية حيال العمالة التي تُمارس المخالفات في الموقع بصورة متكررة.