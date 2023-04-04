الخارجية الروسية تسخر من #إيلون_ماسك بعد تغيير شعار #تويتر (صور)

سخرت وزارة الخارجية الروسية من الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مالك شركة «تويتر»، بعد تغييره شعار المنصة الشهيرة من «العصفور الأزرق» المعروف إلى رأس كلب يرمز لعملة «دوجكوين» الرقمية.

ونشرت وزارة الخارجية الروسية عبر حسابها الرسمي في «تويتر»، مجموعة من الصور لـ«أفكار مقترحة» بشأن الشعار الجديد لـ«تويتر».

وفي إحدى هذه الصور، ظهر كلب «دوجكوين» البني، وفي فمه بقايا من ريش عصفور أزرق، في إشارة إلى رمز «تويتر»، إلى جانب بعض الصور الأخرى في نفس السياق.

وأشارت الوزارة إلى حساب «ماسك» على «تويتر»، وكتبت ممازحة إياه: «إليك بعض الأفكار الرمزية.. أهلاً وسهلاً بك.. يا أخي».