بالأسماء.. قائمة غيابات #ريال_مدريد و #برشلونة قبل #كلاسيكو الغد

يفتقد فريقا ريال مدريد وبرشلونة لخدمات العديد من اللاعبين في إياب نصف نهائي كأس الملك.

وكان برشلونة قد تفوق على ملعبه في مباراة الذهاب بهدف دون رد، حيث يكفيه التعادل من أجل بلوغ النهائي، بينما بات الريال مطالبًا بالفوز بفارق هدفين من أجل حسم البطاقة.

يعاني الريال من 3 اصابات ضربت صفوفه قبل الكلاسيكو، حيث تأكد غياب الظهير فيرلاند ميندي بسبب الاصابة.

كما بات من الصعب لحاق كل من المدافع الألماني أنطونيو روديغير والجناح البرازيلي رودريغو بسبب الاصابة.

4 غيابات مؤثرة في صفوف الفريق الكتالوني قبل كلاسيكو الكأس أمام الريال الأربعاء المقبل، في مقدمتهم نجم الوسط بيدري بسبب الاصابة.

كما يفتقد برشلونة خدمات الفرنسي عثمان ديمبلي والدنماركي كريستنسن بسبب الاصابة أيضًا.

بينما لازال موقف الهولندي فرينكي دي يونغ غامضًا من حيث المشاركة، حيث تضائلت فرص لحاقه بالمواجهة، لعدم تعافيه من الاصابة بشكل كامل.