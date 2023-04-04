ضبط 4 مخالفين لنظام البيئة لإشعالهم النار في المناطق المحمية وأراضي الغطاء النباتي

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 4 مواطنين مخالفين لنظام البيئة، لإشعالهم النار في المناطق المحمية وأراضي الغطاء النباتي، في محمية الملك سلمان الملكية.

وقال المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، العقيد عبدالرحمن العتيبي، إنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مشيراً إلى أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في المناطق المحمية غرامة تصل إلى 20 ألف ريال، وفي أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى 3000 ريال.

وحث المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.