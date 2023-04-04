هل منتجات «شبيه الألبان» غير آمنة؟.. #الغذاء_والدواء تُجيب

أكدت هيئة الغذاء والدواء أن جميع منتجات الألبان التي يُطلق عليها «شبيه الألبان» آمنة، مشددة على أن المواد المستخدمة في هذه المنتجات تخضع للوائح والمواصفات الصادرة من الهيئة.

وذكرت «الغذاء والدواء» عبر حسابها الرسمي في «تويتر»، أنه «يقولون إن منتجات شبيه الألبان غير آمنة. لكن الصحيح أن جميع هذه المنتجات آمنة، وكل المواد المستخدمة فيها تخضع للوائح والمواصفات الصادرة من الهيئة».

وبينت أنه «نظراً لكون المنتجات شبيه الألبان تُستخدم فيها زيوت نباتية بدلاً من دهن الحليب (غالباً ما يتم استخدام زيت النخيل أو زيت بذرة النخيل)، ولعدم توفر منتجات للشبيه قلية الدسم أو خالية من الدسم، فإن منتجات الشبيه تعد أقل في القمية الغذائية من منتجات الألبان الطبيعية».