محاكمة_ترامب.. الرئيس السابق يطلب نقل موقع محاكمته إلى #مانهاتن

طلب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بتغيير موقع محاكمته، ونقلها إلى ستاتن آيلاند جنوب مانهاتن، حسبما كشف محاميه جو تاكوبينا.

ويمثل «ترامب» أمام القضاء، اليوم الثلاثاء، بعدما وجهت هيئة محلفين كبرى في مانهاتن اتهامات له حول دفعه أموالا لشراء صمت الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز بشأن علاقة غير مشروعة بينهما، خلال خوضه حملته الانتخابية في عام 2016.

وقال محامي الرئيس الأمريكي السابق: «لن يتم تقييد يدي ترمب، وإجراءات المحاكمة لن تستغرق أكثر من ثلاثين دقيقة».

وأضاف: «لا نعلم كل الاتهامات الموجهة إلى ترامب، لكننا نعرف أصل الادعاءات في لائحة الاتهام»، مؤكداً أن موكله « لن يقر بالذنب في التهم الموجهة له».