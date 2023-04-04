رسائل مرعبة ضد #الهلال.. سر دعم نجوم عالميون لفريق #الشباب

قام بعض نجوم الكرة العالمية حول العالم؛ ريكاردو كاكا، أسطورة ميلان والكرة البرازيلية، والساحر الهولندي ويسلي شنايدر، والمدافع الإيطالي جورجيو كيليني نجم فريق لوس أنجلوس الأمريكي بتوجيه رسائل دعم لفريق الشباب قبل لقاء الهلال يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات دوري روشن.

ونشر عضو الشرف الذهبي بنادي الشباب محمد إبراهيم المنجم، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء الإثنين، ثلاثة مقاطع فيديو لبعض نجوم العالم.

ووجه اللاعب الدولي البرازيلي، ونجم ريال مدريد السابق، كاكا رسالة تحفيزية إلى لاعبي "شيخ الأندية"، قائلًا: "حظًا موفقًا للشباب في المباراة المقبلة"، في حين أعرب نجم الكرة الهولندية، شنايدر عن أمنياته بالتوفيق لنادي الشباب.

ووجه اللاعب الدولي الإيطالي، جورجيو كيليني، رسالة تحفيزية إلى جمهور "الليث"، بنشر فيديو موجه إليهم، قائلًا: "يلا شباب.. أراكم في الاستاد".