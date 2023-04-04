تتيح بيانات #الزلزال في السعودية وما حولها.. تدشين أول منصة رقمية للمخاطر الجيولوجية

دشن وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، بندر بن إبراهيم الخريف، اليوم، منصة قاعدة المخاطر الجيولوجية؛ بحضور نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، المهندس خالد بن صالح المديفر، والرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، المهندس عبدالله بن مفطر الشمراني، وأعضاء مجلس الإدارة وعددٍ من قيادات الهيئة.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، طارق أبا الخيل، إن إطلاق منصة قاعدة المخاطر الجيولوجية يهدف لإتاحة البيانات الزلزالية كـصفحة إلكترونية رقمية تشتمل على جميع المعلومات المتعلقة بالبيانات الزلزالية والخرائط في السعودية وما حولها.

وأضاف: «المنصة التي تم تدشينها بالتزامن مع انعقاد مجلس إدارة الهيئة الــ 44، تُعجل في تفعيل الاتفاقيات والطلبات التي تنفذها الهيئة، مثل الدراسات وتقييم الخطورة الزلزالية في المواقع المختلفة».

وواصل: «المنصة ستسهم بإذن الله في تقديم الحلول الفنية لدرء المخاطر المحتملة مستقبلاً، وستدعم دراسات تحسين البنى التحتية، بالإضافة إلى أنها ستضم الكثير من البيانات الزلزالية التي ستسهم في دعم الأبحاث ونشر ثقافة المخاطر الجيولوجية».

وأفاد بأن منصة المخاطر الجيولوجية تعد أول منصة علمية رقمية تثقيفية للمخاطر في المملكة العربية السعودية، حيث تمكن المستخدم من استعراض بيانات النشاط الزلزالي في كل مكان، وتتيح له أيضًا الاطلاع على البيانات والخرائط ذات العلاقة، والحصول على المعلومات بكل يسر وسهولة ، بالإضافة إلى أنها تمكن الباحثين والمختصين من طلب تلك البيانات واستخدامها في الدراسات البحثية العلمية.