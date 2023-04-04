مشروع الأمير محمد بن سلمان يجدد #مسجد_العباسة في #جازان (فيديو)

أدخل مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية في مرحلته الثانية، مسجد «العباسة» في محافظة أبو عريش بمنطقة جازان، ضمن أعماله وجهوده، في ظل كون هذا المسجد أحد أقدم المساجد في المنطقة ومن أبرز المباني التراثية فيها، وذلك من خلال تجديد المسجد وفق طرازه المعماري الفريد، باستخدام مواد البناء الطبيعية، والمحافظة على قبابه الثلاثة التي تميز عمارته.

وسيطور مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية مسجد «العباسة» الذي يعود تاريخ إنشائه إلى عام 1262هـ، بنفس مواد البناء الطبيعية الأصلية المستخدمة في بنائه، وسيحافظ على شكل المسجد الذي يتميز بقبابه الثلاث التي تميز عمارته، وعلى تفاصيله الداخلية المتمثلة في المحراب الذي تعلوه لوحة منقوشة بها آيات قرآنية ومدوّن عليها تاريخ بناء المسجد، كما يتميز المسجد بعمارته الحجرية التي تمثل امتدادا للبيئة المحيطة، والذي استخدم طوب الآجرّ في تشكيل خصائص بنائه.

ويحقق المشروع تعزيز أصالة بناء المسجد، الذي ستصل مساحته بعد تطويره إلى نحو 435.38م2، وتتسع طاقته الاستيعابية لـ165 مصليًا ، مع العمل على حمايته مع تقدم الزمن.

ويأتي مسجد «العباسة» ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية في مرحلته الثانية، التي شملت 30 مسجداً في جميع مناطق المملكة الـ13، ‏‎بواقع 6 مساجد لمنطقة الرياض، و5 مساجد في منطقة مكة المكرمة، و4 مساجد في منطقة المدينة المنورة، و3 مساجد في منطقة عسير، ومسجدان في المنطقة الشرقية، ومثلهما في كل من الجوف وجازان، ومسجدًا واحدًا في كل من الحدود الشمالية، تبوك، الباحة، نجران، حائل، والقصيم.

وجاء إطلاق المرحلة الثانية من مشروع تطوير المساجد التاريخية بعد الانتهاء من المرحلة الأولى، والتي شملت إعادة تأهيل وترميم 30 مسجدًا تاريخيًا في 10 مناطق.