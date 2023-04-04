روسيا: تعليق معاهدة #نيو_ستارت يتيح خيارات أمنية جديدة

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، إن تعليق مشاركة بلاده في معاهدة نيو ستارت للحد من انتشار الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة، أتاح لموسكو فرصا جديدة لضمان أمنها.

وأضاف ريابكوف لقناة "روسيا 24": "حصلنا لأنفسنا على فرص إضافية لضمان أمننا، خاصةً أن الولايات المتحدة تستخدم أي قناة وأي نافذة للتعرف على طبيعة وضعنا العسكري".

والرئيس فلاديمير بوتين، في فبراير، انسحاب روسيا من المعاهدة، وهي آخر معاهدة متبقية للحد من انتشار الأسلحة النووية بين القوتين العظميين.

وأكد مسؤولون روس أنه من الحماقة مشاركة المعلومات المتعلقة بالقدرات النووية لروسيا مع الولايات المتحدة التي يمكن أن تنقل هذه المعلومات إلى أوكرانيا.