السعودية تعيد 266 لاجئا إثيوبيا في #اليمن إلى بلادهم

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول بإعادة 266 لاجئا أثيوبيا إلى بلادهم عن طريق ميناء عدن، ضمن مشروع تعزيز مخرجات الحماية للنازحين والمجتمع المستضيف والمهاجرين في اليمن الممول من المركز بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية للاجئين.

ويسهم المشروع في دعم 6.000 مهاجر يحتاجون إلى الغذاء والرعاية الصحية الطارئة وتقديم حلول العودة لـ1.800 مهاجر عالق يرغبون في العودة الطوعية الى ديارهم، وضمان حصول 31.060 نازحا ومهاجرا على الدعم الإنساني والحماية المنقذة للحياة.يذكر أن هذا البرنامج يأتي في إطار سلسلة المشروعات الإغاثية والإنسانية الجاري تنفيذها في اليمن، وامتدادًا للدور الحيوي الذي تؤديه برامج الإغاثة والعون التي تقدمها المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للاجئين والنازحين في أنحاء العالم.