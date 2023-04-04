غياب نجم كبير.. #الهلال يعلن التشكيل الرسمي لمواجهة #الفيحاء #دوري_روشن

أعلن الجهاز الفنى لفريق الهلال التشكيل الرسمي لمواجهة الفيحاء في لقاء مؤجل بين الفريقين من الجولة السابعة عشر من مسابقة دوري روشن موسم 2022/2023.

وتشهد تشكيلة الهلال عودة المدافع علي البليهي لخط الدفاع بجوار خليفة الدوسري بعدما غاب عن لقاء الخليج الماضي بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

و شهد التشكيل عودة محمد البريك في التشكيل الأساسي فى مركز الظهير الإيسر، بينما يغيب عن التشكيل سالم الدوسري وسلمان الفرج وياسر الشهراني وعبد الإله المالكي ومتعب المفرج وحمد اليامي للإصابة.

تشكيل الهلال الرسمي لمواجهة الفيحاء في دوري روشن

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: سعود عبد الحميد - خليفة الدوسري - علي البليهي - محمد البريك

خط الوسط: كويلار - محمد كنو - آندريه كاريلو.

خط الهجوم: ميشيل ديلجادو - إيجالو - موسى ماريغا