أخضر 16 يخسر من #فرنسا ضمن بطولة مونتايغو الدولية #السعودية

خسر المنتخب الوطني لسن 16 عام من منتخب فرنسا بنتيجة 6-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب دو بيجنون باسيت، ضمن بطولة مونتايغو الدولية في فرنسا.

ودخل المدرب الفرنسي ستيفان سالينت اللقاء بقائمة مكونة من: فيصل الشمري في حراسة المرمى، محمد الشاهين، مشعل الداود، محمد الصرنوخ، ياسر الظفيري، تركي المدني، عبدالعزيز الفواز، عبدالرزاق العواجي، راكان عسيري، خالد اللحيان، مختار برناوي.

الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني لسن 16 عام يأتي ضمن المجموعة الأولى في بطولة مونتايغو الدولية، إلى جانب منتخبات، فرنسا، الدنمارك، غينيا.