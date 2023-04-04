النصر يضرب بالخمسة في #العدالة ويوقف انطلاقته #دوري_روشن

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الفوز على نظيره الفريق الكروي الأول العدالة، بخماسية نظيفة دون رد خلال اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن مواجهات الجولة الثانية والعشرين من عمر مسابقة دوري روشن السعودي لموسم 2022-2023.

شهدت بداية اللقاء سجال على الكرة بين اللاعبين في وسط الملعب دون خطورة على كلا المرميين.

ثم سيطر لاعبو النصر على الكرة في وسط الملعب، في محاولات لخطف هدف مبكر في اللقاء.

وفي الدقيقة 40 يفتتح كريستيانو رونالدو التهديف لصالح النصر بتصويبة رائعة من رونالدو من علامة الجزاء شباك حارس مرمى فريق العدالة.

وفي شوط اللقاء الثاني شهدت تمريرات قصيرة بين لاعبي النصر في وسط الملعب دون أي خطورة على المرمى، ثم ضعط لإحراز الهدف الثاني.

وضاعف تاليسكا النتيجة بهدف ثاني لصالح النصر في الدقيقة 56 عقب تمريرة من عبد الإله العمري إلى تاليسكا الذي سدد كرة قوية رائعة من خارج منطقة الجزاء لصالح النصر لتسكن الشباك.

وفي الدقيقة 66 خطف كريستيانو رونالدو الهدف الثالث للنصر والهدف الثاني له في اللقاء، عقب تمريرة من تاليسكا إلى رونالدو الذي اخترق يسار منطقة الجزاء وسدد كرة أرضية رائعة سكنت الشباك.

ولم يكتفي العالمي بثلاثية في شباك العدالة ويسجل تاليسكا الهدف الرابع والثاني له في المباراة، في الدقيقة 79 بتمريرة رائعة من أيمن يحيى إلى تاليسكا الذي انفرد بالمرمى وسدد كرة رائعة من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

وفي الوقت الإضافي من عمر المباراة بالدقيقة 90+8 دك أيمن يحيي سالم شباك العدالة بهدف خامس لصالح النصر.

وانتهي اللقاء بفوز النصر على العدالة بخماسية نظيفة دون مقابل، ويرفع العالمي رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثاني.