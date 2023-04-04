مدير القنوات الرياضة يرد على داود الشريان: لا يوجد “هنود وباكستانين” .. ومشكلة المنصة بدأت وانتهت في عهده #عاجل

أكد غانم القحطاني المسؤول بوزارة الإعلام، مدير عام القنوات الرياضية السعودية، أن البث التلفزيوني يقع تحت مسئولية السعوديين فقط.

وقال المسؤول بوزارة الإعلام في فيديو قصير نشر على منصة "تويتر": “غير صحيح ما ذكره داود الشريان، حول أن "باسورد البث" بيد هنود وباكستانيين”، موضحا أن مشكلة المنصة بدأت في عهد داود وانتهت في عهده.

وأضاف أنه يوجد تطبيق على الجوال تشاهد عليه القنوات، وحدث خلاف بين الشركة صاحبة التطبيق وهيئة الإذاعة والتلفزيون، ورفضت الشركة تسليم التطبيق.

وأكد القحطاني أن البث الفضائي للتلفزيون لا يوجد أي أجنبي مسؤول عنه، والمسؤولين هم شباب سعوديين فقط، مشددا على أنه لا يوجد أي شيء يسمى بـ"باسورد البث".