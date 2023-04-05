فيديو.. استئناف الرحلات الجوية بين #جدة و #أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق #عاجل

أكدت قناة "الإخبارية"، استئناف الرحلات الجوية بين مدينة جدة و أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق اليوم الأربعاء.

ونشرت "الإخبارية" لقطات تظهر وصول طائرة تابعة للناقل الجوي السعودي قادمة من مدينة جدة إلى مطار أربيل بشمال العراق.

وأوضح مراسل "الإخبارية" في أربيل ، أن الرحلات الجوية لا تقتصر فقط على الحج والعمرة، و إنما سيتم تسيير رحلتين في الأسبوع بشكل منتظم، وسط توقعات بزيادة هذه الرحلات في الفترة المقبلة.

فيديو | وصول طائرة الناقل السعودي إلى مطار أربيل قادمة من جدة #الإخبارية pic.twitter.com/1EH7kJkhyq — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 5, 2023