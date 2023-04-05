سكبوا عليها الماء المغلي فتساقط جلدها.. تفاصيل أبشع جريمة قتل في #مصر لطفلة على يد جدتها وخالها #عاجل

كشفت الجهات الأمنية في مصر، ملابسات العثور على جثة طفلة في عمر الزهور، ملقاه في إحدى قبور مدينة أوسيم بمدينة الجيزة.

تفاصيل الجريمة

وقال والد الطفلة "مكة" البالغة من العمر 4 سنوات، أنه انفصل عن والدة ابنته حينما كانت حاملاً بشهرها الثاني، وتزوج من أخرى، مضيفا أن الطفلة تربت في منزل أمها حيث تعيش جدتها وخالها.

سكب الماء المغلي على جسدها

وأضاف أنه لم يعلم بمقتل ابنته إلا بعدما استدعته جهات التحقيق، حيث تعرضت ابنته للتعذيب والضرب المبرح من خالها، لدرجة أن جدتها سكبت الماء المغلي على جسدها حتى تساقط لتتوفى على الفور، فهمّت جدتها بأخذ جثة حفيدتها لتلقي بها في القبور لتنهش الكلاب الضالة عظامها اللينة.

رمي الجثة فى القبور

واعترفت الجدة بعد القبض عليها بأن ابنها محمد ضرب الطفلة حتى ماتت، ثم قررت هي رمي الجثة في مكان بعيد حتى تلملم جريمتها.

وزعمت السيدة أن ابنها مريض نفسي، وهو من قام بضرب الطفلة حتى الموت، لكن التحريات الأمنية توصلت إلى اشتراكها في الجريمة وسكبها المياه على جسدها، حتى عادت واعترفت قائلة: "مكناش مستحملين دوشتها، وأمها اللي هي بنتي تخلت عنها وتركتها لخروجها الدائم من البيت".