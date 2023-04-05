الأخبار الإقتصادية

“#البنك_المركزي”: 395 شركة مرخص لها في #المملكة.. وهذا القطاع يتصدر

5 أبريل 2023 · < 1 minute

كشف البنك المركزي السعودي عن أعداد الشركات المرخص لها في المملكة، بعد منح تراخيص لـ9 شركات منذ بداية العام الجاري، 7 في قطاع التمويل وواحدة في المدفوعات وأخرى في التأمين.

واكد "المركزي السعودي"، أنه بإضافة التراخيص الجديدة، يبلغ إجمالي الشركات المرخص لها 395 شركة، منها 211 شركة في قطاع التأمين تمثل 53%، من إجمالي الشركات، لكنه لا يزال أكبر بثلاث مرات تقريبا من عدد شركات قطاع الصرافة البالغ 66 شركة.

ويبلغ عدد شركات قطاع التمويل المرخص لها 56 شركة، فيما يقدر عددها في قطاع البنوك 36 شركة، كما يصل عددها في قطاع المدفوعات إلى 24 شركة- وفقا اـ" العربية"-.