قوات_الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 400 فلسطيني خلال اقتحامها #المسجد_الأقصى

كشفت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال اقتحامها للمسجد الأقصى الليلة الماضية وفجر اليوم نحو 400 فلسطيني.

وأشارت إلى وجود جرحى أصيبوا خلال عملية الاقتحام ضمن صفوف المعتقلين، بفعل الرصاص والقنابل الغازية المسيلة للدموع التي أطلقتها قوات الاحتلال.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني قد ذكر في وقت سابق، أن جيش الاحتلال أطلق الرصاص المطاطي والقنابل الصوتية والغازية المسيلة للدموع صوب المعتكفين في المصلى القبلي بالأقصى، ما أدى إلى إصابة العشرات بالرصاص وحالات اختناق، فيما اعتدى جيش الاحتلال على المعتكفين من نساء ورجال خلال عملية الاقتحام.

مجلس التعاون يدين ويستنكر

على جانب آخر، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، عن إدانته واستنكاره الشديدين استمرار اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى.

وقال إن استمرار اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى، وانتهاك حرماته والاعتداء على مصليه، يعد تصعيداً خطيراً، واستباحةً للحرم القدسي وعدواناً على القبلة الأولى للمسلمين، واستفزازاً لمشاعر المسلمين في العالم، ويتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية، كما يعد انتهاكاً سافراً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية.

وأكد أن الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات بالتزامن مع الاقتحامات الاسرائيلية المتواصلة للأراضي الفلسطينية المحتلة، تنذر بالمزيد من التصعيد وتمثل اتجاهاً خطيراً تتحمل إسرائيل مسؤولية جميع تبعاته الخطيرة والتي تقوض كل الجهود المبذولة للحلول دون تفاقم العنف الذي يهدد الأمن والسلم في المنطقة.