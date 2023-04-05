فرص واعدة للمستثمرين.. المركز الوطني للتخصيص ينشر 200 مشروع شراكة في البنى التحتية والمجتمعية #عاجل

نشر المركز الوطني للتخصيص بالتعاون مع القطاعات المستهدفة بالتخصيص، سلسلة مشاريع التخصيص المكونة من 200 مشروع معتمد في عدد من القطاعات المستهدفة بالتخصيص، بهدف إتاحة الفرصة للمستثمرين المحليين والدوليين للتعرف على مشاريع التخصيص في المملكة وطبيعتها، قبل فترة كافية من طرحها رسمياً للسوق، ما يعزز من قدرات المستثمرين في الاستعداد المسبق والتحضير الجيد، ويضمن كفاءة الطرح للمشاريع ومخرجاتها.

و‎قال وزير المالية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص، محمد بن عبدالله الجدعان، إن نشر هذه المشاريع يمثل فرصاً واعدةً للمستثمرين المحليين والدوليين ضمن رؤية المملكة 2030، التي تُعنى بتعزيز الاستثمار في الاقتصاد الوطني، وتوفير الفرص الاستثمارية الجاذبة للقطاع الخاص، وزيادة إسهامه في الناتج المحلي، بالإضافة إلى الاستمرار في نشر المشاريع، ما يعزز من قيمة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويسهم في جذب استثمارات دولية جديدة، داعياً في الوقت نفسه القطاع الخاص المحلي للاستفادة من الفرص المُعلن عنها.

وكشف الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص، مهند بن أحمد باسودان، أن تفاصيل سلسلة مشاريع التخصيص لكل قطاع، ستكون متاحة أمام المستثمرين والمهتمين بشكل تسلسلي ومستمر، عبر الموقع الإلكتروني للمركز والقطاع المعنى ووزارة الاستثمار، والتي ستقوم بدور الشريك والممكن في عملية تسويق وجذب المستثمرين للفرص المطروحة.

وأوضح «باسودان» أنه تم في هذه المرحلة نشر معلومات ما يقارب 140 مشروعاً، وسيتم نشر تفاصيل بقية المشاريع خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن سلسلة المشاريع الحالية تأتي كثمرة جهود منظمة ومتراكمة بذلتها منظومة التخصيص مع القطاعات، لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.