توقيع اتفاقية لإيصال #زكاة_الفطر لـ84 ألف محتاج في #اليمن

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، اتفاقية تعاون مشترك مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، لتنفيذ مشروع زكاة الفطر لعام 1444هـ في اليمن.

وقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للعمليات والبرامج، المهندس أحمد بن علي البيز، في مقر المركز بالرياض.

وتهدف الاتفاقية إلى إيصال زكاة الفطر إلى مستحقيها من النازحين والأيتام والفئات الأشد ضعفاً في محافظة مأرب والساحل الغربي، ليستفيد منها 84 ألف فرد.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تقدمها المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية الراهنة.