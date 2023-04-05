الدولار قرب أدنى مستوى في شهرين بفعل بيانات الوظائف الأمريكية

اقترب الدولار من أدنى مستوياته في شهرين، اليوم الأربعاء، بعد أن دعمت بيانات ضعيفة توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي "المركزي الأمريكي" لن يكون بحاجة لمزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة.

ووصل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات منافسة، لأدنى مستوى في شهرين عند 101.43. وارتفع في أحدث التعاملات 0.1 بالمئة مسجلا 101.59 بعد أن هبط 0.5 بالمئة في اليوم السابق.

وأظهرت بيانات صدرت أمس الثلاثاء أن الوظائف الجديدة بالولايات المتحدة تراجعت لأدنى مستوى فيما يقرب من عامين في فبراير شباط مما يشير إلى أن أسعار الفائدة الأعلى بدأت تؤثر على سوق العمل.

وتتوقع الأسواق بنسبة 59 بالمئة أن يبقي المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة كما هي في اجتماعه المقبل للسياسة النقدية في مايو أيار ارتفاعا من 43 بالمئة قبل يوم.