مصادرة 460 كجم مواد غذائية غير صالحة للاستخدام في #طريف

نفّذت أمانة منطقة الحدود الشمالية، ممثلةً في بلدية محافظة طريف، خلال الربع الأول من العام 2023م ، 1396 جولة رقابية على المنشآت الغذائية والمراكز التجارية والمباني التي تحت الإنشاء في المحافظة.

ونتج عن هذه الجولات الرقابية 375 مخالفة، ومصادرة 460 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستخدام.

كما تم رفع 7819 طناً من النفايات، وإزالة 33644 متراً مكعباً من الأنقاض، وزراعة 1750 شجرةً، وصيانة 10 الآف متر مربع من المسطحات الخضراء، وصيانة 405 أعمدة إنارة، علاوة على طرح 22 فرصة استثمارية.

وشددت بلدية محافظة طريف على استمرار الجولات الرقابية على المحال التجارية، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والنظامية، وتقديم أفضل الخدمات البلدية للأهالي، داعيةً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز «940».