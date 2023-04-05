ترامب يطالب النواب الجمهوريين بإلغاء تمويل وزارة العدل والـ«FBI»

طالب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أعضاء الحزب الجمهوري في «الكونغرس» بإلغاء التمويل المقدم لوزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالية ««FBI.

وقال «ترامب» في تصريحات عبر منصته «تروث»: «على الجمهوريين في الكونغرس إلغاء تمويل وزارة العدل وFBI حتى يعودوا لرشدهم».

وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي السابق على خلفية توجيه لائحة اتهام ضده وبدء محاكمته بالفعل بتهمة تقديم رشوة لممثلة إباحية للتكتم على علاقة جمعته بها، أثناء فترة ترشحه للرئاسة.

وأضاف: «معظم القانونيين أكدوا أن لائحة الاتهام ضدي لا قيمة لها»، معتبراً أن «التهم الموجهة ضدي سقطت بالتقادم منذ فترة طويلة».

ورأى أن الديمقراطيين استخدموا القوانين كسلاح، مضيفاً: «لن نسمح باستمرار ذلك».