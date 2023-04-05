في 4 مواقع.. انطلاق فعالية #قرقيعان ضمن #موسم_رمضان بالرياض.. غداً

تُحيي وزارة الثقافة المناسبة التراثية السنوية «قرقيعان»، غداً الخميس، ضمن فعاليات موسم رمضان 1444هـ، وذلك من خلال تجهيز عربة بطابع «قرقيعان» يقودها شخص يرتدي زياً تراثياً، مع توزيع الحلوى على الأطفال، وذلك في عدة مواقع للموسم بمدينة الرياض.

وتستضيف الخيمة الرمضانية في المنطقة المقابلة لمركز الملك عبدالله المالي في الرياض، عربة «القرقيعان» لمدة 3 أيام، بدءاً من الساعة الثامنة مساءً، إلى جانب تفعيل ركن الحناء التقليدي في الخيمة.

وفي نفس الوقت ولمدة 3 أيام أيضاً، تقام الفعالية في موقع «سحور وفطور أيام زمان». أما في كل من «حديقة الحزام» و«حديقة الندى»، فستُقام الفعالية يوم الخميس فقط عند التاسعة مساءً، وسط أجواء رمضانية تحتفي بموروث «قرقيعان» وبتفاصيله الاجتماعية الجميلة.

ويعمد الأطفال في «قرقيعان» إلى ارتداء الملابس الشعبية، فيلبس الأولاد ثوباً وسترة، أما البنات فيلبسن «البخنق» وهو خمار يغطي الرأس والرقبة والصدر، مطرز بـ«الترتر» والخيوط الذهبية أو الفضية.

وعادةً ما يبدأ «قرقيعان» بعد صلاة المغرب بحيث يجتمع الأطفال ويسيرون حاملين حول أعناقهم أكياساً قماشية، أو سلالاً من الخوص، ويرددون خلال سيّرهم الأهازيج والأناشيد الشعبية مارين على البيوت ليجمعوا المكسرات والحلوى من أهل الأحياء.

وتأتي هذه الفعالية ضمن فعاليات موسم رمضان 1444هـ، الذي أطلقته وزارة الثقافة مطلع شهر رمضان الكريم، متضمناً باقة منوعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والاجتماعية والرياضية، لتحيي من خلاله الموروث الثقافي الخاص بالشهر الكريم والمرتبط بذاكرة ووجدان السعوديين.