موعد مباراة #ريال_مدريد و #برشلونة #الكلاسيكو

يستضيف ملعب "سبوتيفاي كامب نو" في عاصمة إقليم كتالونيا مباراة برشلونة وريال مدريد، في إياب الدور نصف النهائي من منافسات بطولة كأس ملك إسبانيا لموسم 2022-23.

برشلونة تمكن من تحقيق الفوز في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب "سانتياجو برنابيو" بهدف دون رد، سجله إيدير ميليتاو بالخطأ في مرمى فريقه، ليقطع "البلوجرانا" شوطًا كبيرًا نحو التأهل إلى المباراة النهائية.

يدخل فريق برشلونة اللقاء بعدما وصل إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا حيث بدأ مشواره أمام فريق إنتر سيتي في دور الـ32 وحقق الفوز بنتيجة 4-3 بعد مباراة امتدت لشوطين إضافيين، وفي ثُمن النهائي لم يجد "البلوجرانا" صعوبة في تخطي فريق أتلتيكو سبتة بخماسية نظيفة، ثم فاز على ريال سوسييداد بصعوبة في دور الثمانية بهدف دون رد.

فى المقابل ريال مدريد بدأ مشواره في كأس ملك إسبانيا من دور الـ32 حيث فاز على فريق كاسيرينيو بهدف دون رد، ثم فاز على فريق فياريال في دور الستة عشر بنتيجة 3-2، ثم فاز على فريق أتليتكو مدريد بنتيجة 3-1 في ربع النهائي.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.