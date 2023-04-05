هدية من #السعودية.. تسليم #إندونيسيا 100 طن من #التمور

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، هدية حكومة المملكة العربية السعودية إلى جمهورية إندونيسيا، البالغة 100 طن من التمور.

سّلم المساعدات نيابة عن المركز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا، فيصل بن عبد الله العامودي، بحضور نائب وزير الشؤون الدينية الإندونيسي، زين التوحيد سعيد، وفريق من المركز، وذلك في مقر سفارة المملكة بالعاصمة جاكرتا.

ونقل السفير «العامودي» تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظهما الله، إلى حكومة إندونيسيا وشعبها، مشيراً إلى أن مشروع التمور و ما سبقه من مشاريع يؤكد متانة العلاقات الأخوية بين البلدين.

وقدم نائب وزير الشؤون الدينية الإندونيسي الشكر والعرفان للمملكة، ممثلة في ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة، على مجمل المساعدات المقدمة لبلاده.