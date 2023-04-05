بـ7.5 مليار دولار… مصري يتصدر قائمة «أغنى أغنياء العرب» في 2023

شهدت ثروات الأثرياء العرب الإجمالية انخفاضاً في العام الجاري 2023 إلى 51 مليار دولار، مقارنة بـ52.9 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق 2022، بحسب تقرير لمجلة «فوربس» الأمريكية.

ووفقاً للتقرير ذاته، حافظ المصري ناصف ساويرس على صدارة الأثرياء العرب بحسب الجنسبة الأصلية، بإجمالي ثروة بلغت 7.5 مليار دولار، وذلك رغم انخفاضها بنحو 300 مليون دولار مقارنة بـ2022.

أما المركز الثاني على المستوى العربي، فقد كان من نصيب الملياردير الجزائري يسعد ربراب وعائلته، وذلك بثروة تُقدر بنحو 4.6 مليار دولار.

فيما جاء رجل الأعمال الإماراتي حسين سجواني، رئيس مجلس إدارة «داماك» العقارية، في المركز الثالث، بثروة بلغت 4.5 مليار دولار.

وعالمياً، خسر رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك مكانته كأغنى أغنياء العالم، لصالح قطب السلع الفاخرة، الفرنسي برنارد أرنو، الذي تبلغ ثروته 211 مليار دولار.