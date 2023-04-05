150 دقيقة أسبوعياً.. #الصحة: #المشي مفيد للقلب وفي تحسين المزاج

دعت وزارة الصحة إلى المداومة على المشي، لأنه يساعد على تقوية الجهاز المناعي، ويحد من الإجهاد والتوتر، ويرتبط بشكل كبير بتحسين الحالة المزاجية والادراكية.

وذكرت «الصحة» ضمن حملتها التوعوية «رمضان مفتاح»، التي تهدف إلى توعية الصائمين، أن المشي له الدور الأكبر في الوقاية من الأمراض أو السيطرة عليها.

وأضافت: «المشي يساعد على حرق السعرات الحرارية الزائدة، وخفض مستوى الكوليسترول، ويلعب دوراً مهماً في تعزيز صحة العظام».

وتابعت في رسالة رمضانية افتراضية «موجهة من المشي» إلى المجتمع: «عندما أكون معك 150 دقيقة في الأسبوع أعدك بمزاج أفضل، ووزن أقل، وصحة قلب أعلى».