الجوازات تطلق ختماً خاصاً بموسم #رمضان 1444هـ

أطلقت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات، ختماً خاصاً بموسم رمضان 1444هـ، بالتعاون مع وزارة الثقافة؛وذلك بهدف توثيق هذه المناسبة، وإحياء الموروث الثقافي التاريخي والعادات والتقاليد في الشهر المبارك.

وسيُتاح الختم للمسافرين عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض خلال شهر رمضان المبارك الحالي، وذلك لتوثيق مفهوم الموسم وتسليط الضوء على ما يتضمنه من دلالات روحانية ومجتمعية.

يذكر أن وزارة الثقافة كانت قد أطلقت موسم رمضان 1444هـ، متضمناً باقة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والاجتماعية الرياضية؛لتحيي من خلالها الموروث الثقافي المرتبط بذاكرة السعوديين ووجدانهم، والتعريف بالثقافات المحلية المتنوعة، وتعزيز العادات الرمضانية بجوانبها كافة.