اندلاع حريق في مبنى تابع لوزارة الدفاع الروسية

نقلت وكالات أنباء رسمية روسية عن أجهزة الطوارئ أن حريقا اندلع لفترة قصيرة في مبنى تابع لوزارة الدفاع الروسية في وسط موسكو مساء اليوم الأربعاء.

وأظهرت لقطات تداولتها وسائل إعلام رسمية على وسائل التواصل الاجتماعي تصاعد عمود محدود من الدخان الأسود من مقر وزارة الدفاع في شارع زنامنكا بموسكو بالقرب من الكرملين.

وذكرت وكالة تاس للأنباء أن السلطات أخمدت الحريق الصغير بعد وقت قصير من اندلاعه دون أن يسفر عن وقوع إصابات أو قتلى.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع قولها في بيان "في أحد المباني الإدارية التابعة لوزارة الدفاع في موسكو، رصد المناوبون في الخدمة دخانا في المبنى. وصلت فرق إدارة الإطفاء ووزارة الطوارئ إلى مكان الحريق".

ونقلت تاس عن أجهزة الطوارئ المحلية قولها إن الحريق شغل مساحة 60 مترا مربعا.