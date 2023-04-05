“الأرصاد” يحذر 5 مناطق بينها #الرياض: أمطار غزيرة ورياح شديدة #عاجل

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات حول حالة الطقس المتوقّعة خلال الساعات المقبلة في مناطق حائل وعسير ومكة المكرمة والرياض والقصيم.
وتشهد العاصمة الرياض أتربة مثارة مع شبه انعدام للرؤية، وتشمل الدوادمي والقويعية وعفيف، وتستمرّ حتى الساعة الـ18.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة حائل رياحًا نشطة وأتربة مثارة، مع تدنٍّ في الرؤية، وتشمل الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة والكهفة والمستجدة وبقعاء وحائل وسميراء وغزلانة وموقق، وتستمرّ حتى الساعة الـ18.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أتربة مثارة مع شبه انعدام للرؤية، وتشمل الخرمة والموية وتربة ورنية، وتستمرّ حتى الساعة الـ18.00 من مساء الخميس.
وتشهد القصيم أتربة مثارة مع شبه انعدام للرؤية، وتشمل الخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور، وتستمرّ حتى الساعة الـ15.00 من مساء الخميس.
ونبّه المركز منطقة عسير إلى أنها تشهد أمطارًا متوسّطة إلى غزيرة مع سيول وتساقط البرد، وشبه انعدام للرؤية، تشمل الحالة المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمرّ حتى الساعة الـ21.00 من مساء الخميس.