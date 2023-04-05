“الأرصاد” يحذر 5 مناطق بينها #الرياض: أمطار غزيرة ورياح شديدة #عاجل

وتشهد العاصمة الرياض أتربة مثارة مع شبه انعدام للرؤية، وتشمل الدوادمي والقويعية وعفيف، وتستمرّ حتى الساعة الـ18.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة حائل رياحًا نشطة وأتربة مثارة، مع تدنٍّ في الرؤية، وتشمل الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة والكهفة والمستجدة وبقعاء وحائل وسميراء وغزلانة وموقق، وتستمرّ حتى الساعة الـ18.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة مكة المكرمة أتربة مثارة مع شبه انعدام للرؤية، وتشمل الخرمة والموية وتربة ورنية، وتستمرّ حتى الساعة الـ18.00 من مساء الخميس.