التشكيل الرسمي لمباراة #ريال_مدريد و #برشلونة في #الكلاسيكو

يستضيف بعد قليل ملعب كامب نو مواجهة مرتقبة، بين برشلونة وريال مدريد، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

ويطمح ريال مدريد لتحقيق الفوز ولا بديل أمامه سوى الفوز، بعد انتهاء مباراة الذهاب بفوز برشلونة بهدف نظيف أحرزه إيدير ميليتاو بالخطأ في مرماه.

تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة برشلونة

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال – ميليتاو – ألابا – كامافينجا

خط الوسط: فالفيردي – توني كروس – مودريتش

خط الهجوم: رودريجو – بنزيما – فينيسيوس.

ويضم تشكيل برشلونة كل من:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: رونالد أراوخو – كوندي – ماركوس ألونسو – أليخاندرو بالدي .

خط الوسط: سيرجو بوسكيتس – جافي – سيرجي روبيرتو – فرانك كيسي.

خط الهجوم: رافينها – ليفاندوفسكي

يذكر أن فريق ريال بيتيس توج بالنسخة الأخيرة من بطولة كأس ملك إسبانيا على حساب فالنسيا.