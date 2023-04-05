كاف يعلن دعمه للمغرب لاستضافة #كأس_العالم_2030

صادق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، برئاسة الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، على دعم ترشيح المغرب لاستضافة كأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال.

وجاءت المصادقة خلال الاجتماع الذي عقد اليوم عبر المناظرة المرئية، حيث أكد كل الأعضاء دعمهم الكامل لترشيح المغرب باعتباره ترشيحاً إفريقياً.

وكان ملك المغرب محمد السادس أعلن في 14 مارس الماضي، ترشح المغرب بشكل رسمي لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030، في ملف مشترك مع إسبانيا والبرتغال.

وسبق للمغرب التقدم بطلب استضافة المونديال خمس مرات من قبل، خلال أعوام 1994 و1998 و2006 و2010 و2026، غير أنه فشل في الفوز بأي منها.

ومن المقرر الإعلان عن الملف الفائز بحق تنظيم المونديال في اجتماع الاتحاد الدولي لكرة القدم في عام 2024، حيث سيتنافس الملف المذكور مع الملف السعودي المصري اليوناني، وملف أوروجواي والأرجنتين وباراجواي وتشيلي