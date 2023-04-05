الشوط الأول.. #ريال_مدريد يخطف هدف أمام #برشلونة

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضد نظيره فريق الكرة الأول بنادي برشلونة، بهدف نظيف دون رد، في شوط اللقاء الأول في إياب الدور نصف النهائي من منافسات بطولة كأس ملك إسبانيا لموسم 2022-2023، على أن يحتضن لقاء الفريقين ملعب "سبوتيفاي كامب نو" في عاصمة إقليم كتالونيا.

شهدت بداية اللقاء سجال على الكرة بين اللاعبين في وسط الملعب دون خطورة على كلا المرميين.

ثم تمكن برشلونة من فرض سيطرته على مجريات اللقاء باحثين عن هدف أول مبكر في المباراة، ولكن دون جدوي.

كما شهد الشوط ضغط هجومي قوي من لاعبي ريال مدريد ولكن يقابلها تمركز دفاعى جيد من لاعبي برشلونة.

واستمر التعادل السلبي بدون أهداف في الشوط الأول، حتى الوقت الإضافي من عمر الشوط 45+1 حيث خطف كريم بنزيما هدف أول لصالح ريال مدريد.

وانتهي شوط اللقاء الأول بتقدم ريال مدريد بهدف دون مقابل على برشلونة.