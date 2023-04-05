ريال_مدريد يعاقب #برشلونة بالأربعة في #الكلاسيكو

اكتسح فريق ريال مدريد نظيره برشلونة برباعية نظيفة خلال اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الأربعاء، في إياب الدور نصف النهائي من منافسات بطولة كأس ملك إسبانيا لموسم 2022-2023، على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" في عاصمة إقليم كتالونيا.

شهدت بداية اللقاء سجال على الكرة بين اللاعبين في وسط الملعب دون خطورة على كلا المرميين.

ثم تمكن برشلونة من فرض سيطرته على مجريات اللقاء باحثين عن هدف أول مبكر في المباراة، ولكن دون جدوي.

وبعد مرور 18 دقيقة شهد اللقاء تمريرات قصيرة بين لاعبي ريال مدريد في منتصف الملعب بدون خطورة على مرمى الخصم.

كما شهد الشوط ضغط هجومي قوي من لاعبي ريال مدريد ولكن يقابلها تمركز دفاعى جيد من لاعبي برشلونة.

واستمر التعادل السلبي بدون أهداف في الشوط الأول، حتى الوقت الإضافي من عمر الشوط 45+1 حيث خطف فينيسيوس جونيور، هدف أول لصالح ريال مدريد من هجمة مرتدة سريعة تبادل فينيسيوس جونيور تمرير الكرة مع بنزيمة داخل منطقة الجزاء وسدد فينيسيوس جونيور الكرة وتصدى لها المدافع جول كوندي ولكن عبرت الكرة خط المرمى لداخل الشباك.

وفي شوط اللقاء الثاني ضاعف كريم بنزيما النتيجة بهدف ثاني لصالح ريال مدريد في الدقيقة 50 عقب تمريرة من لوكا مودريتش الذي مرر الكرة للاعب بنزيمة خارج منطقة الجزاء وسدد الأخير الكرة لتمر أقصى الزاوية اليمنى داخل الشباك.

وفي الدقيقة 57 ركلة جزاء لصالح ريال مدريد بعد تدخل قوي من كيسي على فينيسيوس جونيور داخل منطقة الجزاء.

ونجح كريم بنزيما في هز شباك برشلونة بهدف ثالث في الدقيقة 58 من نقطة الجزاء بعد أن سدد الكرة على يسار الحارس مارك تير شتيجن الذي ذهب في الاتجاة المعاكس.

وفي الدقيقة 78 فينيسيوس جونيور انطلق بالكر في هجمة مرتدة سريعة من منتصف الملعب جهة اليسار ثم مرر الكرة للاعب أسينسيو داخل منطقة الجزاء الذي سدد الكرة من لمسة واحدة ولكن تألق الحارس مارك تير شتيجن وتصدى للكرة ببراعة لتمر بجوار القائم الأيمن لخارج الملعب.

ولم يكتفي ريال مدريد بثلاثية في شباك برشلونة، حيث خطف بنزيما الهدف الرابع والثالث له في اللقاء، في الدقيقة 81 بعد أن انطلق فينيسيوس جونيور بالكرة من منتصف الملعب لمنطقة الجزاء ثم مرر الكرة بشكل رائع لبنزيمة جعله في مواجهة الحارس مباشرة وسدد بنزيمة الكرة لتمر على يمين مارك تير شتيجن لداخل الشباك.

وفي الدقائق الأخيرة من عمر المباراة اشتباك بين لاعبي الفريقين في منتصف الملعب.

وينتهي اللقاء بفوز ريال مدريد على برشلونة برباعية مقابل "مجموع مباراتى الدور نصف النهائي" ويتأهل لنهائي كأس ملك إسبانيا، ويلتقي مع أوساسونا الذي تأهل لنهائي كأس ملك إسبانيا، بعد الفوز على نظيره فريق أتلتيك بيلباو بهدفين لهدف "مجموع مباراتى الدور نصف النهائي".