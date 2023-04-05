الاحتلال الإسرائيلي يقتحم #المسجد_الأقصى للمرة الثانية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مجددًا المسجد الأقصى المبارك، واعتدت على المصلين والمعتكفين في باحاته.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال حاصرت المصلى القبلي بالمسجد الأقصى، وباشرت باقتحامه والاعتداء بالقنابل الغازية والصوتية والضرب المبرح على المعتكفين لإخراجهم بالقوة من وساحاته؛ما أدى إلى إصابة العشرات من المعتكفين بجروح وحالات اختناق.

من جانبه، بيَّن مركز معلومات وادي حلوة في القدس أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إلى مداخل المسجد الأقصى و البلدة القديمة بالتزامن مع اقتحامها المصلى القبلي.