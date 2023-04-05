نيوكاسل_يونايتد يبدع ويمتع بـ”الخمسة” أمام #وست_هام #الدوري_الانجليزي

حقّق نيوكاسل يونايتد فوزاً كبيراً على مضيفه وست هام يونايتد، بنتيجة 5-1، اليوم الأربعاء، في مباراة مؤجلة لحساب الجولة الـ7 من الدوري الإنكليزي الممتاز "البريميرليغ".

افتتح نيوكاسل التسجيل في الشوط الأول، بواسطة كالوم ويلسون في الدقيقة الـ6، وأضاف جولينتون الهدف الثاني إلى "الماغبايس" في الدقيقة الـ13.

وقلّص كورت زوما الفارق لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ40، وعاد ويلسون ليسجل الهدف الشخصي الثاني له في المباراة والثالث للضيوف في الدقيقة الـ45+1، لتنتهي الحصة الأولى بتقدم نيوكاسل (3-1).

في الشوط الثاني، واصل نيوكاسل يونايتد مدّه الهجومي، ونجح المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك في تسجيل الهدف الرابع للضيوف في الدقيقة الـ82، وعاد جولينتون ليسجل هدفه الشخصي الثاني في اللقاء والخامس لفريقه في الدقيقة الـ90.

ووصل نيوكاسل بهذا الفوز إلى النقطة الـ53 في المركز الـ3، وتجمد رصيد وست هام يونايتد عند 27 نقطة في المركز الـ15.