فيديو.. #وزير_الخارجية يلتقي بنظيره الإيراني في #الصين لمناقشة تنفيذ اتفاق إعادة العلاقات

التقى وزير الخارجية سمو الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الإيراني حسين اللهيان في الصين اليوم الخميس لمناقشة عدة قضايا.

وأوضحت قناة "الإخبارية"، أن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الإيراني عقدا اجتماعًا موسعًا ضم وفدي البلدين بحثا فيه تنفيذ اتفاق إعادة العلاقات الذي أعلن الشهر الماضي بوساطة صينية.