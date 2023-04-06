وزير_الخارجية الصيني يُقيم مأدبة غداء عمل على شرف الأمير #فيصل_بن_فرحان ونظيره الإيراني

أقام وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية تشين جانج، مأدبة غداء عمل على شرف صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ووزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان، وذلك بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوزيران إلى العاصمة بكين لعقد جلسة مباحثات رسمية بين المملكة وإيران.

وجرى خلال مأدبة غداء العمل، التطرق إلى العلاقات المشتركة، وسبل تعزيز التعاون في العديد من المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أبرز ما جاء في الاتفاق الثلاثي، بما يحقق التطلعات المشتركة نحو تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار لكلا البلدين والشعبين.