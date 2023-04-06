وزير_الخارجية يُثمن الدور الإيجابي للصين للوصول إلى الاتفاق بين #المملكة و #إيران

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية تشين قانغ، وذلك خلال زيارة سموه الرسمية إلى العاصمة بكين.

وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات الصداقة المتينة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، وسُبل تعزيزها في جميع مجالات التعاون.

وتطرق الجانبان إلى المستجدات بشأن الاتفاق بين المملكة وإيران، بما يحقق المصالح المشتركة، ويعزز من جهود إرساء دعائم السلام بالمنطقة والعالم.

كما ثمن سمو وزير الخارجية الدور الإيجابي لجمهورية الصين الشعبية، في الوصول إلى الاتفاق السعودي الإيراني، بما يحقق الأمن والاستقرار للبلدين.