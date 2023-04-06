اتفاق صيني فرنسي على ضرورة استبعاد #النووي من النزاع الأوكراني

كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن اتفاقه مع نظيره الصيني شي جين بينغ على استبعاد الأسلحة النووية من النزاع الأوكراني.

وقال «ماكرون» في مؤتمر صحفي جمعه بـ«شي»، خلال الزيارة التي يجريها الرئيس الفرنسي إلى بكين حالياً: «الصين وفرنسا تتفقان على ضرورة استبعاد الأسلحة النووية من النزاع الأوكراني».

وشدد على أنه «ينبغي على روسيا عدم نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا».

واعتبر أنه «لا يمكن أن تعيش أوروبا في أمن وسلام، ما دام هناك بلد في قارتنا محتل من قبل قوة مجاورة».

وأضاف: «نريد أن تكون هناك نهاية للصراع بشرط احترام السيادة الأوكرانية من أجل سلام مستدام».

وفي لقاء سبق هذا المؤتمر الصحفي، قال الرئيس الفرنسي لنظيره الصيني، إنه يعول عليه لـ«إعادة روسيا إلى رشدها».

وأضاف موجهاً حديثه لـ«شي»: «أعرف أن بإمكاني الاعتماد عليكم لإعادة روسيا إلى رشدهاـ والجميع إلى طاولة المفاوضات»..