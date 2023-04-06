النفط يواصل مكاسبه بعد تخفيضات #أوبك+

يواصل النفط تحقيق مكاسب أسبوعية، اليوم الخميس، بفعل إعلان أوبك+ تخفيضات إضافية في الإنتاج المستهدف، وتراجع مخزونات النفط الأمريكية.

وصعد الخامان بأكثر من ستة بالمئة هذا الأسبوع متجهين صوب تسجيل مكاسب لثالث أسبوع على التوالي بعد أن تعهدت مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول، ومنتجين مستقلين منهم روسيا، بتخفيضات إضافية.

وبحلول الساعة 0803 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 84.65 دولار للبرميل، وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 29 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 79.88 دولار للبرميل.

وصعد مؤشر الدولار اليوم الخميس بعدما سجل أدنى مستوى له في شهرين في الآونة الأخيرة.