خلال 10 دقائق فقط.. إطلاق أكثر من 30 صاروخاً من جنوب #لبنان على #إسرائيل

أُطلق أكثر من 30 صاروخاً على إسرائيل من الجنوب اللبناني، خلال فترة زمنية لا تتجاوز 10 دقائق، وفق ما أفاد به مراسل قناة «العربية».

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن مستوطنين إثنين أصيبا بشظايا صواريخ جراء القصف من جنوب لبنان.

وقبل أقل من ساعة، كشفت تقارير إسرائيلية عن اعتراض «القبة الحديدية» لصاروخ أطلق من لبنان، ثم توالت الأنباء عن «اعتراض المزيد من الصواريخ» على الحدود مع لبنان.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي «إسقاط» صاروخ أطلق من لبنان باتجاه الجليل الغربي، قبل أن تفعل إسرائيل حالة الإنذار في مستوطنات إضافية بالمنطقة ذاتها.

وردت إسرائيل بقصف مدفعي على مواقع إطلاق الصواريخ. بينما قرر بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، عقد مشاورات مع قادة الجيش والأمن، بسبب هذه التطورات.