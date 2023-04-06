بالأسماء.. 3 عروض كبرى لـ #مورينيهو في #دوري_روشن

كشفت بعض التقارير الصحفية عن تلقي البرتغالي جوزيه مورينيهو المدير الفني لفريق روما عدة عروض من الدوري السعودي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «كوريري ديللو سبورت» الإيطالية، فإن مورينيو تلقى 3 عروض سعودية لتولي مسئولية تدريب أنديتها في الموسم المقبل.

وأفادت الصحيفة الإيطالية في تقريرها، الأخضر أبدى رغبته في التعاقد مع مورينيو، خلفًا لنظيره هيرفي رينارد، بعقد لمدة عامين، مقابل 120 مليون يورو.

وكان هيرفي رينارد قد رحل عن منصبه كمدير فني للمنتخب الوطني، ليتولى تدريب منتخب فرنسا للسيدات.

وأشارت الصحيفة، إلى أن نادي النصر أيضًا قدّم عرضًا للتعاقد مع مورينيو وتدريب مواطنه النجم كريسيتانو رونالدو، وخلافة رودي جارسيا في الموسم المقبل.

وأضافت صحيفة «كوريري ديللو سبورت»، أن هناك ناديًا سعوديًا آخر، وهو الأهلي الذي يريد التعاقد مع مورينيو، لخلافة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.